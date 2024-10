Bürgler ist schon vor Sölden-Quali eine Gewinnerin

Früher als sonst schaltet Viktoria Bürgler komplett in den Rennmodus. Statt bis zum Europacup-Auftakt Anfang Dezember warten zu müssen, greift die 20-Jährige vom SC Dienten schon am Mittwoch nach dem ersten Weltcup-Start der Saison. Am Rettenbachferner fährt sie wie sechs weitere ÖSV-Damen in einer Quali um drei Tickets für den Riesentorlauf in Sölden (26. Oktober). Drei Läufe stehen am Programm, die zwei besseren Versuche zählen.