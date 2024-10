Zerreißprobe

Was also tun? Die Politik blickt heute gespannt ins Ländle. Wie nahe kommt dort die FPÖ der dauerregierenden ÖVP? Wie weit sackt die dort immer schon bedeutungslose SPÖ ab? Aber vor allem: Geht auch in Vorarlberg, wie schon in Ober- und Niederösterreich und Salzburg die ÖVP mit der FPÖ einen Pakt ein?