Wiener Polizist fuhr Räuber mit Fahrrad hinterher

Ein 18-Jähriger war am Freitagabend mit seinem Freund in der Kohlgasse in Margareten (5. Bezirk) spazieren gegangen. Dabei sprachen ihn drei Jugendliche auf seine teure Moncler-Jacke an und drohten ihm schließlich Schläge an, sollte er die schwarze Jacke nicht herausrücken. Der Freund alarmierte gleich die Polizei, die rasch an Ort und Stelle war und noch einen der drei Verdächtigen sah. Dieser ließ vor Schreck die Jacke fallen und lief Richtung Höglmüllergasse davon.