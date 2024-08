Großes Rätsel um Raubüberfall mit Messerstich

„Police, police!“ In der Dämmerung schleppte sich ein ortsunkundiger Mann in ein Esslokal bei einer Tankstelle in Markt Allhau und bat in gebrochenem Englisch um rasche Hilfe. Mit schmerzverzerrtem Gesicht sagte der Fremde, er sei in den Bauch gestochen und ausgeraubt worden. Der Wirt zögerte keine Sekunde, Alarm zu schlagen. Das mutmaßliche Raubopfer schien tatsächlich eine Verletzung erlitten zu haben, eine Wunde am Bauch war erkennbar.