Acht Jahre Haft für Überfall mit Spielzeugpistole

„Her mit dem Geld, schnell, dann passiert nichts“ - mit einer Spielzeugpistole in der Hand und einer Corona-Maske im Gesicht überfiel ein 35-Jähriger am 24. Mai eine Trafik in Altheim (OÖ). Dafür fasste der sechsfach vorbestrafte Angeklagte am Dienstag beim Prozess in Ried im Innkreis acht Jahre unbedingte Haft aus, nicht rechtskräftig.