Hubert Schmalix: Die Geburt des alten Königs

Archetypus in der Mythologie der Menschheit

Die Figur des bärtigen Greises, ein Archetypus, durchlebt in jedem Bild Situationen, die mit mythologischen Szenen kokettieren: Eremit, Wanderer, der alte König im ewigen Schlaf und auch Wiedergeburt.

Die zweite Werkgruppe in der Ausstellung (bis 26. Jänner) im Schlossmuseum zu sehen ist, besteht aus Landschaften, idyllische, menschenleere Orte unter Bergen und an Seen. Sehenswert!