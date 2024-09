David Bösch: Mit Shakespeare am Siedepunkt

Der Erste auf der Bühne ist ein Clown (Christian Higer), er reißt zotige Witze, hat aber auch ein völlig anderes Gesicht: Er ist der Totengräber, Nutznießer eines Kriegs, der irgendwo da draußen donnert oder schwelt. Und als Spielmacher beschwört er am Anfang und am Ende „La Guerre“ so süffisant zärtlich, wie es sich wohl nur für den Narren geziemt.