Tirolerin sorgt in zwei Jobs für Recht und Ordnung

Für sie steht Gerechtigkeit an erster Stelle – sowohl im Leben als auch am Fußballplatz. „Während der EM 2008 wurde ich auf eine Kampagne aufmerksam, in der Schiedsrichter gesucht wurden“, erinnert sich Olivia Tschon zurück. Seitdem lässt die heute 30-Jährige auch Männer nach ihrer Pfeife tanzen.