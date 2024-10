Wohnzimmer statt Disco: „Nachtgastro“ im Wandel

Freier Eintritt in der „Gans“ und mehr Party für die Ü30-Generation

Ab 12. Oktober öffnet er daher sein Lokal jetzt jeden Samstag bei freiem Eintritt. „Damit soll der Jugend wieder die Lust aufs Ausgehen zurückgegeben werden“, meint Halper ein Rezept gefunden zu haben, um das Nachtleben im Bezirksvorort wieder anzukurbeln. Aber auch mehr Party für die „Älteren“ – „die das Fortgehen noch gelernt haben, soll es in der Oberwarter Disco wieder geben“. Den Anfang macht ein Ü30-Event am 25. Oktober.