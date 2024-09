Streit am Drive-in eskaliert: Angestellte verletzt

Am Sonntag gegen 20.20 Uhr gerieten am Drive-in einef Fast-Food-Kette ein 39-jähriger Kunde und eine ebenfalls 39-jährige Angestellte in Streit. Im Zuge dieses Streites warf der Kunde einen Plastikbecher in Richtung der Angestellten, was dazu führte, dass sie sich am Daumen verletzte.