Im Fast-Food-Lokal flogen die Fäuste: 3 Verletzte

Acht Besucher eines Fast-Food-Lokals in der Innsbrucker Altstadt sind in der Nacht auf Sonntag mit Fäusten aufeinander losgegangen. Fünf männliche und drei weibliche Akteure dürften in die Handgreiflichkeiten verwickelt gewesen sein. Eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger wurden verletzt.