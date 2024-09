Sanierung von Packer Straße wird für Staus sorgen

Ende September starten die Sanierungsarbeiten an der Packer Straße (B70) im Bereich der Kreuzung St. Stefaner Straße, Abzweigung Koralpe Richtung Stadionbad. „Dieser Bereich ist mittlerweile sehr in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt Risse und große Schäden, daher muss eine Sanierung rasch erfolgen“, erklärt Landesstraßenbauchef Volker Bidmon. Das Land investiert insgesamt 200.000 Euro in diesen Abschnitt.