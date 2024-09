88-Jähriger prallt mit E-Bike gegen Schranke

Zu zwei Unfällen mit E-Bikes kam es am Mittwoch – und zwar zeitgleich – in Kärnten: In Klagenfurt prallte ein 88-Jähriger mit dem Elektrofahrrad gegen eine Schranke, im Lesachtal stürzte eine 73-Jährige mit ihrem E-Lastendreirad von einem Forstweg in einen steilen Wald.