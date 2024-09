Nach Sturz von Auto erfasst: Frau kämpft um Leben

Nach Sturz folgt Zusammenstoß mit Pkw

Am Dienstagabend soll eine 70-jährige Passantin in Wien-Ottakring auf der Straße unterwegs gewesen sein, als diese unglücklicherweise direkt auf der Straße stürzte. Gleichzeitig bog eine Pkw-Lenkerin im Alter von 79 Jahren in die Straße ein und erfasste die Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt auf der Straße lag. Offenbar sah die Fahrerin die Dame nicht – der Zusammenprall konnte nicht mehr verhindert werden.