Orbáns Pläne: Karner kündigt scharfe Gegenwehr an

Doskozil lehnt Asyllager an Grenze in Ungarn strikt ab

Auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kündigt scharfe Proteste gegen Ungarns Asylpläne an. Von der Bundesregierung in Wien erwartet er die klare Absage an das „Polit-Spiel“. Man müsse verhindern, dass die Pläne umgesetzt werden. Sollte Ungarn dieses Ziel aber tatsächlich weiterverfolgen, müsse Österreich mit einer rigorosen Überwachung der grünen Grenze antworten, so der Landeshauptmann.