Plant Ungarns Regierung neues Flüchtlingslager?

Ein drei Meter hoher Drahtzaun sei in Windeseile um das ehemalige Schulgelände errichtet worden, welches die Polizei streng bewacht, schrieb das Onlineportal hvg.hu am Montag. Fotos würden belegen, dass bereits Doppelstockbetten im ehemaligen Turnsaal stehen (siehe Bild unten). Der Bürgermeister von Vitnyéd, Csaba Szalai, hatte daran erinnert, dass sich das Gelände in staatlichem Besitz befände und er sich in der Angelegenheit nicht äußern dürfte.