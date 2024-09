„Lehnen Asyllager an Grenze in Ungarn strikt ab“

„Notfalls weitere Fußgängerzonen“

Sollte Ungarn dieses Ziel tatsächlich weiterverfolgen, müsse Österreich mit einer rigorosen Überwachung der grünen Grenze antworten, so der Landeshauptmann. Das Burgenland werde seinerseits in diesem Fall sofort alle Grenzübergänge schließen. „Notfalls werden darüber hinaus weitere Fußgängerzonen eingerichtet“, sagte Doskozil. Er spielt damit auf den für den Autoverkehr geschlossenen Grenzübergang zwischen Schattendorf und Agendorf in Ungarn an. Übrigens: In der vergangenen Woche kamen fast 200 Flüchtlinge aus Ungarn ins Burgenland – Tendenz leicht steigend!