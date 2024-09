Ex-Wohnbaulandesrat wirbt mit Kurzzeitmiete

Auf eine Anfrage der Grünen im Landtag, die speziell beim Vorhaben in Eben ein Fragezeichen hinter der ordnungsgemäßen Widmung orten, reagiert der 63-Jährige gelassen. „Klar sind die Quadratmeterpreise bei der Kurzzeitmiete höher als bei der langfristigen Vermietung. Aber die bieten wir nur in Flachau an. Wir wollen bei der Vermietung zwischen einem Monat und maximal sechs Monaten Mitarbeiter für die Tourismusbranche ansprechen. Firmen suchen wie wild nach Mitarbeitern.“