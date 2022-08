Stadt Salzburg liegt bei Mieten auf Platz zwei

In den steirischen Bezirken Murtal oder Voitsberg zahlt man für eine Mietwohnung durchschnittlich 7,20 pro Quadratmeter warm. Solche Preise sind im gesamten Bundesland Salzburg leider nicht zu finden. Ganz im Gegenteil: In der Stadt Salzburg zahlen Mieter im Schnitt 16,90 pro Quadratmeter und damit mehr als doppelt so viel wie in den steirischen Bezirken. Damit ist die Mozartstadt auch österreichweit gesehen der zweitteuerste Platz, um zu wohnen – nur in Innsbruck ist es mit 19,30 pro Quadratmeter noch teurer.