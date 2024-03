Salzburg hatte 2023 die höchsten Mieten!

Die durchschnittlichen Wohnungsmieten inklusive Betriebskosten sind im vierten Quartal 2023 in ganz Österreich weiter gestiegen und legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Oktober bis Dezember 2022) um 6,7 Prozent zu. Die Anstiege sind „deutlich weniger kräftig als in den Quartalen davor“, heißt es von der Statistik Austria. 1,78 Millionen Hauptwohnungen gibt es in Österreich. Am günstigsten wohnt man im Burgenland. Hier liegt die Warmmiete bei 7,20 Euro und damit 2,20 Euro unter dem Bundes-Durchschnitt.