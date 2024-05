Krone-Serie: Wenn Wohnen immer mehr zum Luxus wird

Josef Blank aus Elsbethen kritisiert: „Eine der größten Baustellen in dieser Stadt sind die unleistbaren Wohnungen, obwohl der Landeshauptmann einmal sagte, dass es in Salzburg keine Wohnungsnot gibt, denn ansonsten wären viel mehr Obdachlose in der Stadt!“ Erich Holfeld sieht ebenso Wohnen als drängendes Problem für die Landespolitik: „Noch nie wurden in Salzburg weniger geförderte Mietwohnungen gebaut.“