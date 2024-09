Die „neuen“ Pioneers sind gespannt auf die Liga

Vergangene Saison brauchten die Pioneers Vorarlberg Zeit, um sich mit ihrem neugeformten Team in der ICE Hockey League zurechtzufinden. In der Endphase der Meisterschaft machte sich die harte Arbeit bezahlt – die Ländle-Cracks schafften es in ihrem erst zweiten Jahr in Österreichs höchster Liga bis ins Viertelfinale, mussten sich erst dort Rekordmeister KAC widerwillig geschlagen geben. Und mit Steve Owre stellten die Feldkircher am Ende sogar den besten Spieler der Saison.