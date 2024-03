Super-Pioneers feiern gegen den KAC ihren „100er“!

Einerseits, weil es das allererste Playoff-Heimspiel der Ländle-Cracks in ihrer noch jungen Klubgeschichte ist. Andererseits, weil Pallestrang und Co. im ersten Viertelfinalduell gegen den KAC in Klagenfurt mit dem - für viele doch überraschenden - 2:0-Auswärtssieg bewiesen haben, dass man aktuell eines der besten österreichischen Teams ist, das man erst mal schlagen muss.