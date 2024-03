Pioneers fertigen KAC ab, Salzburg und HCB weiter

Genau diese Führung erarbeitete sich auch Fehervar mit einem 5:3 zu Hause gegen die Pustertal Wölfe. Dabei setzte sich auch in der fünften Partie wieder das Heimteam durch. Die nächsten Partien folgen am Mittwoch. Sollte da noch keine Entscheidung gefallen sein, gehen die Spiele Nummer sieben am Freitag in Szene. Die Halbfinalserien starten am 19. März.