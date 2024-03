Fulminante Pioneers brennen auf den Ausgleich

„Wir haben nicht viel verändert“, erklärte Pioneers-Coach Dylan Stanley nach dem fulminanten 6:1-Sieg seiner Cracks in Klagenfurt, mit dem sich Pallestrang und Co. eindrucksvoll im Viertelfinal-Playoff zurückmeldeten und in der Best-of-7-Serie auf 2:3 verkürzten. „Ich denke aber, dass wir die Chancen verwerten konnten, die bislang in dieser Serie nicht den Weg ins Tor gefunden haben“, führte der Feldkircher Erfolgscoach weiter aus. „Es hätte aber auch anders ausgehen können. Ein großes Lob an die Special Teams und Goalie Alex Caffi.“