Unternehmen profitieren von Regeln für KI

„Weltweit besteht zumindest weitgehend Konsens, dass Künstliche Intelligenz reguliert werden soll – das Wie ist eine hochumstrittene Frage“, so Riede. Einigkeit besteht vor allem in der Frage der Transparenz: Für die Nutzer muss erkennbar sein, wenn sie es mit Künstlicher Intelligenz zu tun haben. „Transparenz ist ein klarer Trend in dem Bereich, das teilt die KI-Verordnung auch mit den Regulierungsansätzen in den USA und anderen Jurisdiktionen“.