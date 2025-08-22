Vorteilswelt
Rücktritt gefordert

Ecclestone spricht schon über Hamilton-Nachfolger

Formel 1
22.08.2025 12:27
Bernie Ecclestone (re.) schreibt Lewis Hamilton bereits ab.
Bernie Ecclestone (re.) schreibt Lewis Hamilton bereits ab.(Bild: Krone KREATIV/AFP, instagram, krone.at-grafik)

Bernie Ecclestone sorgt einmal mehr für Aufsehen: Nachdem der frühere Formel-1-Boss den sofortigen Rücktritt von Ferrari-Star Lewis Hamilton gefordert hatte, bringt der 94-Jährige nun bereits einen möglichen Nachfolger in Spiel.

„Die guten Leistungen von Gabriel Bortoleto in einem Mittelfeldteam wie Sauber müssten Ferrari eigentlich jetzt aufwecken. Die nächste Fahrerfrage muss bei den Italienern mit dem Brasilianer gelöst werden“, sagt Ecclestone im Gespräch mit dem Schweizer „Blick“. Aus der Sicht des Formel-1-Zamapanos sei der 20-jährige Brasilianer der perfekte Nachfolger für Hamilton.

Gabriel Bortoleto (Mitte)
Gabriel Bortoleto (Mitte)(Bild: EPA/Zoltan Balogh)

Nur auf Platz sechs
In seinem ersten Ferrari-Jahr ist Hamilton in Grand-Prix-Rennen noch ohne Podestplatz, hat aber zumindest einen Sprintsieg gelandet. In der WM liegt der Brite nach 14 von 24 Rennen mit 109 Punkten auf Rang sechs, Teamkollege Charles Leclerc ist mit 151 Zählern Fünfter.

Im Ferrari wollte Hamilton eigentlich einen neuen Anlauf nehmen, um alleiniger Rekordchampion zu werden. Doch bei der „Scuderia“ hat der 40-Jährige ordentlich zu kämpfen, meinte zuletzt sogar, er sei „nutzlos, absolut nutzlos“.

