Ecclestone spricht schon über Hamilton-Nachfolger

Nur auf Platz sechs

In seinem ersten Ferrari-Jahr ist Hamilton in Grand-Prix-Rennen noch ohne Podestplatz, hat aber zumindest einen Sprintsieg gelandet. In der WM liegt der Brite nach 14 von 24 Rennen mit 109 Punkten auf Rang sechs, Teamkollege Charles Leclerc ist mit 151 Zählern Fünfter.