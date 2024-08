Gartenhütte in Wien angezündet: acht Monate Haft

Was den Arbeitslosen am meisten interessiert: „Geh‘ ich nach Hause oder bleib‘ ich?“ Woraufhin Herr Rat den 57-Jährigen enttäuschen muss – viereinhalb Monate saß der Angeklagte zwar bereits in Untersuchungshaft, dreieinhalb sind aber noch offen. Es fließen Tränen bei dem Wiener: „Ich halte es hier nicht aus.“ Das Urteil nimmt er aber an, der Staatsanwalt erbittet Bedenkzeit. Mit verweinten Augen wird er schließlich von einer Justizwachebeamtin zurück in seine Zelle gebracht.