Streit mit Ehefrau, dann zündet Mann Gebäude an

Wollte zweites Gebäude anzünden

Gefasst wurde der 57-Jährige in der Van-der-Nüll-Gasse. Denn zuvor soll der 57-Jährige nach der Brandstiftung unter anderem auch seinem Sohn gegenüber am Telefon gedroht haben, nun auch die gemeinsame Wohnung in Favoriten in Brand setzen zu wollen. „Dies gelang ihm allerdings nicht mehr“, teilt die Polizei am Montag mit. Noch bevor er das Mehrparteienhaus in betreten konnte, wurde er von den Beamten festgenommen.