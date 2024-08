Europäische Schule in Tirol gut angelaufen

Mit dem Ende des Schuljahres ging auch das erste Jahr für die Anerkannte Europäische Schule (AES) Tirol zu Ende. Sie wurde im Mai 2024 offiziell anerkannt und ist die 24. ihrer Art in Europa. Insgesamt 54 Schülerinnen und Schüler wurden im vergangenen Schuljahr an zwei Standorten in Innsbruck unterrichtet – an den Volksschulen in Saggen und Altwilten.