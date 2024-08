Winzer als starke Stimme des Burgenlandes

Begonnen hat alles 1921. Die Strukturen der Betriebe waren sehr klein. „Wir hatten nicht viel. Die größeren Städte sind jenseits der neuen Grenze geblieben.“ Diese Bilder von damals sind in Zeitzeugengesellschaft an den Heurigentischen in Erinnerung. „Unser Burgenland hat sich großartig entwickelt. Doch stets wurde nur darauf geschaut, wie machen es die anderen und wie können wir es genau so machen. Jetzt ist die Zeit gekommen, das zu machen, was uns ausmacht.“