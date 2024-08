Ford Capri: Von Name, Schall, Rauch und Reichweite

Eigentlich ein Explorer

Jetzt also auch noch Capri. Er ist das Schwestermodell des jüngst vorgestellten Explorer, trägt drunter also auch die bei VW zugekaufte Elektro-Plattform, die Optik ist aber eigenständig. Nicht nur beim coupéhaften Dachverlauf, sondern auch an der Front, die eher sportlich als bullig gestaltet ist. Der flache Kühlergrill soll genau wie die kräftig modellierte Schulterlinie und das rund auslaufende hintere Seitenfenster an das namensgebende Vorbild erinnern. Inwieweit das gelungen ist, darf jeder selbst beurteilen.