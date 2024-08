Russische Zentralbank führt Krypto-Zahlungen ein

Russland will noch in diesem Jahr erste internationale Zahlungen in Kryptowährungen einführen. „Wir diskutieren bereits mit Ministerien, Behörden und Unternehmen über die Bedingungen des Experiments und gehen davon aus, dass die ersten derartigen Zahlungen bis zum Ende dieses Jahres stattfinden werden“, sagte Zentralbankchefin Elvira Nabiullina.