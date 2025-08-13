Zoë Kravitz zerlegt Taylor Swifts Luxus-Bad!

Das war’s wohl mit der Einladungsliste! Schauspielerin Zoë Kravitz (36) hat bei „Late Night with Seth Meyers“ gebeichtet, wie sie das schicke 30er-Jahre-Anwesen von Pop-Queen Taylor Swift (35) regelrecht verwüstete – und das alles wegen einer entlaufenen Schlange!
Während der L.A.-Waldbrände bot Taylor ihrer Freundin und deren Mutter Lisa Bonet (57) Unterschlupf. Doch mit im Gepäck: Bonets Haustier – eine Schlange namens Orpheus.
Am Abreisetag das Desaster: Orpheus schlüpft durch ein winziges Loch im Badezimmer in die Wand! Panik, Geschrei – und dann der Großeinsatz: Schubladen raus, Wände aufgestemmt, Fliesen zerstört, mit dem Brecheisen das Banquette aufgerissen. Am Ende war Taylors Luxus-Bad völlig ruiniert.
So reagierte Taylor Swift
Zoë bot an, alles zu bezahlen – und es Taylor erst zu sagen, wenn alles repariert ist. Doch die wusste längst Bescheid: „Ist es die Sache mit der Schlange und meinem zerstörten Bad?“, soll sie trocken gefragt haben.
Die beiden bleiben zwar Freundinnen – aber Zoë wird Taylors Schlüssel wohl nie wieder in der Hand halten ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.