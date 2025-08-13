Vorteilswelt
Nie wieder eingeladen!

Zoë Kravitz zerlegt Taylor Swifts Luxus-Bad!

Society International
13.08.2025 17:00
Zoë Kravitz kam während der großen Feuersbrunst in L. A. gemeinsam mit ihrer Mutter bei Freundin ...
Zoë Kravitz kam während der großen Feuersbrunst in L. A. gemeinsam mit ihrer Mutter bei Freundin Taylor Swift unter. Mit verheerenden Folgen für die Gastgeberin.(Bild: APA/AFP/Etienne Laurent)

Das war’s wohl mit der Einladungsliste! Schauspielerin Zoë Kravitz (36) hat bei „Late Night with Seth Meyers“ gebeichtet, wie sie das schicke 30er-Jahre-Anwesen von Pop-Queen Taylor Swift (35) regelrecht verwüstete – und das alles wegen einer entlaufenen Schlange!

Während der L.A.-Waldbrände bot Taylor ihrer Freundin und deren Mutter Lisa Bonet (57) Unterschlupf. Doch mit im Gepäck: Bonets Haustier – eine Schlange namens Orpheus.

Am Abreisetag das Desaster: Orpheus schlüpft durch ein winziges Loch im Badezimmer in die Wand! Panik, Geschrei – und dann der Großeinsatz: Schubladen raus, Wände aufgestemmt, Fliesen zerstört, mit dem Brecheisen das Banquette aufgerissen. Am Ende war Taylors Luxus-Bad völlig ruiniert.

So reagierte Taylor Swift
Zoë bot an, alles zu bezahlen – und es Taylor erst zu sagen, wenn alles repariert ist. Doch die wusste längst Bescheid: „Ist es die Sache mit der Schlange und meinem zerstörten Bad?“, soll sie trocken gefragt haben.

Die beiden bleiben zwar Freundinnen – aber Zoë wird Taylors Schlüssel wohl nie wieder in der Hand halten ...

