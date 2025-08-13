Wie man Wohnungen günstig und schnell bauen kann

Hochwertige Bauweise

„Wir können so die Projektlaufzeit halbieren, in etwa 12 Monaten steht das Haus! Weiters können wir die Baukosten deutlich senken. Ab 1950 Euro je Quadratmeter sind möglich, das ist eine Ansage, denn normal ist das nicht zu erreichen. Daher können wir dann zu Mieten von rund 12 Euro pro Quadratmeter anbieten, und die Bewohner haben im laufenden Betrieb noch mindestens 22 Prozent Einsparung beim Energiebedarf für Heizen bzw. Kühlen.“ Gebaut wird dabei hochwertig mit Holzfassaden und Holz-Alu-Fenstern, über die Nutzungsdauer sind bis zu 50 Prozent CO₂-Reduktion erreichbar.