Vermummte gingen mit Brecheisen auf Einbruchstour

Aus Frust gegen Tür geschlagen

Anschließend ging es zum ersten Tatort: Die Selbstbedienungsbox von „Alles Apfel“, wo sie die Kassa aufbrachen. Anita Fankhauser von „Alles Apfel“: „Sie haben so um die 200 bis 300 Euro gefunden.“ Danach gingen sie weiter zum Nachbarn „Veganis Bio“. Dort suchten sie einen Weg, um in den Laden zu gelangen. Offenbar aus Frust schlug dann einer der Männer mit dem Brecheisen mehrmals brutal gegen die gläserne Eingangstür. Zur Überraschung der Täter hielt diese aber stand und sie mussten mit leeren Händen wieder abziehen. „Erbeutet haben sie nichts“, meint Mick. Der Schaden ist dennoch hoch.