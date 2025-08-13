Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tresor erbeutet

Vermummte gingen mit Brecheisen auf Einbruchstour

Burgenland
13.08.2025 16:31

Erneut waren Selbstbedienungscontainer im Bezirk Neusiedl am See das Ziel von Einbrechern. Die Kriminellen gingen offenbar zielgerichtet vor. Sogar ein Tresor wurde von dem Duo erbeutet.

0 Kommentare

Frust und Ärger bei Christoph Mick von „Veganis“ in St. Andrä am Zicksee: „Vermutlich werden wir den Schaden von 1500 bis 2000 Euro selber tragen können“, meint er. Sein Selbstbedienungscontainer war eines von fünf Zielen, welches ein Einbrecher-Duo in der Nacht auf Mittwoch heimgesucht hatte. Als Erstes dürften die Kriminellen ins Lagerhaus St. Andrä eingedrungen sein, um sich dort ein Brecheisen für ihre Coups zu stehlen.

Aus Frust gegen Tür geschlagen
Anschließend ging es zum ersten Tatort: Die Selbstbedienungsbox von „Alles Apfel“, wo sie die Kassa aufbrachen. Anita Fankhauser von „Alles Apfel“: „Sie haben so um die 200 bis 300 Euro gefunden.“ Danach gingen sie weiter zum Nachbarn „Veganis Bio“. Dort suchten sie einen Weg, um in den Laden zu gelangen. Offenbar aus Frust schlug dann einer der Männer mit dem Brecheisen mehrmals brutal gegen die gläserne Eingangstür. Zur Überraschung der Täter hielt diese aber stand und sie mussten mit leeren Händen wieder abziehen. „Erbeutet haben sie nichts“, meint Mick. Der Schaden ist dennoch hoch.

Der Schaden an der Tür von „Veganis“.
Der Schaden an der Tür von „Veganis“.(Bild: Veganis)

Die nächste „Station“ der Vermummten war „Alles Gurke“ in Wallern, nur fünf Kilometer entfernt. Zielgerichtet drangen sie in das Büro hinter dem Selbstbedienungsgeschäft ein. „Sie wussten offensichtlich genau, wo sie hingehen müssen, um Geld zu finden“, so Besitzerin Gerlinde Ulrich.

Täter wussten genau, wo der Tresor zu finden war 
Offenbar filzten die Täter ganz systematisch den Raum und spazierten dann seelenruhig mit dem Tresor davon. „Sogar einen Bierkrug mit ungarischen Münzen, der im Kasten mit dem Tresor stand, haben sie mitgenommen“, schüttelt Ulrich den Kopf. Sie ist überzeugt: „Die kommen wieder!“ Die Gemüsehändlerin war nur durch Zufall während des Einbruchs nicht im Büro gewesen.

„Normalerweise fahre ich zwischen 23 und 24 Uhr auf den Großgrünmarkt und komme gegen zwei oder drei Uhr morgens wieder zurück.“ Der Einbruch passierte kurz vor 3 Uhr. Diesmal aber war sie mit ihrem Mann am Golser Volksfest.

Kein Erfolg bei Reis-Bauer
Auch beim benachbarten Reis-Bauern Erich Unger brachen die Vermummten ein Bürofenster auf – die Kasse war aber leer. Wie berichtet, waren im Bezirk erst Ende Juli Selbstbedienungscontainer und ein Foodtruck Ziel von Einbrechern gewesen. Bettina Mader

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
18° / 33°
Symbol wolkenlos
Güssing
15° / 33°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
15° / 33°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
17° / 33°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
15° / 33°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.853 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
140.139 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
124.647 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1486 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1337 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1082 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Burgenland
Bau an Landesgrenze
Mega-Gewächshaus soll Versorgungslücken schließen
Moses & Anna reisen
„Rückenwind“ lädt zum Sommerkino ins Schlossahaus
Große Feier
40 Jahre Ruckendorfer: Jubiläum für Genusskultur
Krone Plus Logo
Neo-Parndorfer
Beim Kicken gab Bubalovic dem Papa einen Korb
Krone Plus Logo
Genuss trotz Handicap
Warum blinder Belgier immer nach Österreich kommt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf