Ferrari akzeptiert jetzt Kryptowährungen in Europa

Kauf in Bitcoin, Ethereum und USDC möglich

Für den Start seines Programms in den USA hatte sich Ferrari an BitPay, einen der größten Kryptowährungszahlungsabwickler, gewandt und Transaktionen in Bitcoin, Ether und USDC, einem der größten sogenannten Stablecoins, ermöglicht. Im Rahmen des Programms wandelt BitPay Krypto-Zahlungen im Namen der Ferrari-Händler in traditionelle Währungen um, um sie vor Preisschwankungen zu schützen. Für die Kunden fallen keine Gebühren oder Zuschläge an. Ob Ferrari in Europa und anderen Regionen andere Zahlungsabwickler nutzen wird, gab das Unternehmen nicht bekannt.