Feuerwehr musste selben Hubwagen zweimal bergen

„Jetzt haben wir wirklich alles gesehen“

Als die rund zehn Kameraden nach erfolgreicher Bergung gerade vom Depot heimfahren wollten, ging um 13.59 Uhr erneut eine Alarmierung ein. „Einsatzort war wieder diese Firma. Dieses Mal war demselben Lieferanten die elektrische Ameise von der Ladefläche seines Lastwagens gefallen, dabei sind Betriebsmittel ausgetreten“, so Priewasser. Nach rund 45 Minuten konnten die Freiwilligen auch diesen Einsatz erfolgreich beenden. „Jetzt haben wir wirklich alles gesehen“, schmunzelt Priewasser. Ärger über den schweißtreibenden Einsatz kam bei den Florianis keiner auf: „Das Wichtigste ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist.“