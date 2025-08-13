In Spielberg hofft man diesmal auf „spontane“ Fans

Das Murtal ist ab Donnerstag wieder im Ausnahmezustand! Die Motorrad-Weltmeisterschaft hat ihre Zelte in Spielberg aufgeschlagen und mit ihr strömen in den kommenden Tagen Zigtausende Fans in die Region. Rund um den Red Bull Ring füllen sich bereits Campingplätze und Hotels, bereiten sich Wirte und Partymeilen auf den Ansturm der Gäste vor. „Wir rechnen mit rund 80.000 Nächtigungen im Murtal“, erklärt Michael Ranzmaier-Hausleitner, Obmann des regionalen Tourismusverbandes.