Tödlicher Sturz im Lungau bei Radtour mit Familie

Die einheimische Frau und ihre Familie waren am Mittwochvormittag mit E-Bikes auf einer Bergfahrt in etwa 1400 Metern Seehöhe unterwegs, als der Sturz passierte. Die Ursache ist laut Polizei unklar. Angehörige und Wanderer kamen der Frau umgehend zu Hilfe und riefen die Rettung. Trotz der raschen Hilfe konnte der Notarzt nur mehr den Tod der Frau feststellen.