Tödlicher Sturz im Lungau bei Radtour mit Familie

Ein tragisches Unglück hat sich am Mittwoch in Zederhaus im Salzburger Lungau ereignet: Eine einheimische Frau (61) machte mit ihrer Familie eine Radtour, als sie bei einer Bergfahrt stürzte. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.
Die einheimische Frau und ihre Familie waren am Mittwochvormittag mit E-Bikes auf einer Bergfahrt in etwa 1400 Metern Seehöhe unterwegs, als der Sturz passierte. Die Ursache ist laut Polizei unklar. Angehörige und Wanderer kamen der Frau umgehend zu Hilfe und riefen die Rettung. Trotz der raschen Hilfe konnte der Notarzt nur mehr den Tod der Frau feststellen.
Obduktion angeordnet
Ob die Verletzungen vom Sturz allein tödlich waren, ist unklar – es könnte sich auch um ein medizinisches Problem gehandelt haben, heißt es. Wohl auch deshalb wurde eine Obduktion angeordnet. Fremdverschulden wird aber ausgeschlossen.
