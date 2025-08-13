Halt und Hilfe für orientierungslose Jugendliche

Vieles hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Inzwischen arbeitet ein multiprofessionelles Team aus Pädagogen, Sozialarbeitern sowie sozialpsychiatrischen und psychologischen Fachkräften zusammen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der psychiatrischen Gesundheit der jungen Bewohner. „Viele Jugendliche, die zu uns kommen, haben schlimme Erfahrungen hinter sich: Vernachlässigung, Überforderung, Gewalt oder psychische Erkrankungen in der Familie. Ihr Rucksack wiegt oft schwer“, ergänzt Verena Schertler, Klinische- und Gesundheitspsychologin in der Wohngruppe. Freilich, das Vergangene könnten sie und ihre Mitstreiter nicht ungeschehen machen, jedoch können sie den Jugendlichen in einer der wichtigsten Lebensphasen des Erwachsenwerdens zur Seite stehen.