„Bestens ausgestattet“

Waldbrandgefahr: Bundesheer in Alarmbereitschaft

Österreich
13.08.2025 17:26
Das Bundesheer zeigt sich einsatzbereit für mögliche Waldbrände in Teilen Österreichs.
Das Bundesheer zeigt sich einsatzbereit für mögliche Waldbrände in Teilen Österreichs.(Bild: Bundesheer)

Wegen regionaler Waldbrandgefahr in Teilen Österreichs hat Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch die entsprechende Einsatzbereitschaft des Bundesheeres betont. Sie seien auf „alle Eventualitäten“ vorbereitet. Bereits Mitte August gab es in Österreich mehr Hitzetage mit mindestens 30 Grad als sonst im gesamten Jahr.

Rund 210 von insgesamt rund 280 Wetterstationen der Geosphere Austria haben am Mittwoch eine Temperatur von mindestens 30 Grad gemessen – Wien Innere Stadt und Innsbruck Universität waren mit jeweils 34,9 Grad die vorläufigen Spitzenreiter. Trotz der Hitze blieben die Temperaturen deutlich unter dem Allzeitrekord von 40,5 Grad. Dieser wurde am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen.

Bundesheer für mögliche Waldbrände bereit
Die anhaltende Hitze führt in vielen Regionen Österreichs zu regionaler Trockenheit und steigender Waldbrandgefahr. Laut dem Büro von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) stehen deshalb Soldatinnen und Soldaten sowie Spezialgeräte in enger Abstimmung mit den zivilen Einsatzorganisationen jederzeit für Unterstützung bereit.

Von Mittwoch bis Freitag sind Höchstwerte von bis zu 36 Grad zu erwarten:

In den vergangenen Jahren hat das Bundesheer bereits mehrfach bei der Bekämpfung von Wald- und Flurbränden geholfen. „Unsere Soldatinnen und Soldaten sind bestens ausgebildet und ausgestattet, um im Ernstfall rasch Hilfe zu leisten. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“, so Tanner. 

Gewittergefahr steigt zum Wochenende
In den kommenden Tagen bleibt es in Österreich sehr heiß und meist sonnig. Zum Wochenende hin steigt jedoch die Gewittergefahr. Am Samstag strömt feuchtere Luft ins Land – die Luftdruckunterschiede sind gering. Das bedeutet: längere sonnige Abschnitte, aber auch kräftige Quellwolken im Tagesverlauf. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter – teils können diese auch heftig ausfallen.

Wetterdaten:

Der Wetterverlauf am Sonntag ist noch unsicher. Möglicherweise ziehen aus der Nacht noch Wolkenfelder und Reste von Schauern oder Gewittern durch, vereinzelt kann es schon am Morgen regnen. Im Tagesverlauf zeigt sich vor allem im Osten immer wieder die Sonne. Doch in der schwülen Luft entstehen erneut mächtige Quellwolken, aus denen sich stellenweise Gewitter entladen können.

Lesen Sie auch:
Nahezug wolkenlos bleibt der Himmel im Osten auch in den kommenden Tagen.
Abkühlung Fehlanzeige!
Bis zu 36 Grad: Wir müssen weiter heftig schwitzen
13.08.2025
Krone Plus Logo
„Krone“ fragt nach
Wie halten Sie bei der Hitze Ihre Wohnung kühl?
10.08.2025

Schon am Montag dominiert wieder verbreitet die Sonne. Ein paar Restwolken lösen sich am Vormittag schnell auf, über Mittag tauchen vor allem im Osten zeitweise größere Quellwolken auf – Regen ist dabei aber nicht zu erwarten.

