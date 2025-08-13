Waldbrandgefahr: Bundesheer in Alarmbereitschaft

Der Wetterverlauf am Sonntag ist noch unsicher. Möglicherweise ziehen aus der Nacht noch Wolkenfelder und Reste von Schauern oder Gewittern durch, vereinzelt kann es schon am Morgen regnen. Im Tagesverlauf zeigt sich vor allem im Osten immer wieder die Sonne. Doch in der schwülen Luft entstehen erneut mächtige Quellwolken, aus denen sich stellenweise Gewitter entladen können.