Eine Nacht, die Wien sicherer gemacht hat

Mit vereinten Kräften wollen Rathaus und Polizei den Wienern das Gefühl von Sicherheit zurückgeben: In einer konzertierten Großaktion in der Nacht auf Sonntag nahmen sie sich auf einmal so ziemlich alles vor, was die Bürger derzeit besorgt, ängstigt und ärgert: Bandenkriege, Jugendkriminalität, illegale Straßenrennen, aber auch Überprüfungen von Lokalen, Veranstaltungsorten und Parks.