Bandenkrieg: 19-Jähriger wollte Kopf abschneiden

Messer in Lokal gezogen

Um sich dafür zu rächen, sollen der 19-Jährige und der 34-Jährige unmittelbar nach der Schießerei in ein Lokal am Leipziger Platz gelaufen sein, in dem sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Tschetschenen aufhielten. Der 19-Jährige zog ein Messer und soll sinngemäß gerufen haben, er werde im Namen Allahs jetzt jemandem den Kopf abschneiden. Er soll dann auch auf einen Tschetschenen losgegangen sein, der im Zuge der Tätlichkeiten zu Boden ging. Es soll ihm aber nicht gelungen sein, auf den Mann einzustechen.