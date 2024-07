Zwei Festnahmen nach Schießerei in Wiener Park

Die „Krone“ hat ausführlich über die Gewalt-Orgien berichtet: In der Nacht auf 6. Juli gingen im Bereich des Anton-Kummerer-Parks Syrer und Tschetschenen mit Messern, Holzlatten und Pfeffersprays aufeinander los. Und es fielen Schüsse! Drei Verletzte wurden in ein Spital eingeliefert, die Gegend glich einem Schlachtfeld. Wenige Tage später bot sich im Bereich des Bahnhofs Meidling ein ähnliches Bild. Die Bilanz: Vier Verletzte. Auch in diesem Fall hieß das Duell Syrer gegen Tschetschenen. Entzündet hatte sich der Bandenkrieg offenbar durch eine Messerattacke in Favoriten, die bereits länger zurückliegt.