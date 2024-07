Aktion scharf gegen Banden-Terror mitten in Wien

Die Luft in Wien brennt. Hohe Temperaturen, ein Gefühl der Hilflosigkeit und kriminelle Gelüste treiben aktuell die Streitigkeiten verschiedener Kulturkreise auf die Spitze. Nach mehreren Attacken am Wochenende in der Brigittenau und in Meidling – mit Fäusten, Holzlatten, Messern und Schusswaffen bekriegten sich Syrer, Tschetschenen und Afghanen auf offener Straße – laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren.