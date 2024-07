Burgenländer wollen immer öfter „Chef“ sein

Selbst in unsicheren Zeiten wagen viele den Sprung in die Selbstständigkeit. 678 Menschen haben im ersten Halbjahr ein neues Unternehmen ins Leben gerufen – das ist etwas weniger als im ersten Halbjahr 2023 (704), aber „der Gründergeist bleibt weiter ungebrochen“, zeigt sich Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth zufrieden. Ein starkes, unabhängiges Unternehmertum sei essenziell für Wertschöpfung und Arbeitsplätze, so Wirth.