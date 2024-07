16-Jähriger musste Alko-Papa nach Hause fahren

Eine Polizeistreife des Polizeireviers Wangen im Allgäu hat am Samstag gegen 22.45 Uhr in Eglofstal einen Pkw-Lenker gestoppt, der langsam und unsicher unterwegs war. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie einen 16-Jährigen am Steuer des Wagens feststellten.