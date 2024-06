Betrunkener Jaguar-Lenker kracht in Möbelhaus

Zu einem spektakulären Unfall kam es am frühen Donnerstagabend in dem an Vorarlberg angrenzenden Schweizer Kanton St. Gallen. In Schwarzenach bei Wil krachte ein 62-jähriger Mann mit seinem Jaguar-SUV rückwärts in die Auslage einer österreichischen Einrichtungshauskette und sorgte für enormen Schaden.