Sturzbetrunken im Schlauchboot eingeschlafen

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei am Samstagnachmittag in der, direkt an der Grenze zu Vorarlberg gelegenen, bayrischen Bodenseestadt Lindau gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein stark alkoholisierter Mann vergeblich versuchte, sein Schlauchboot zu verlassen und an Land zu gehen.